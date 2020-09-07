تعرف على أخر ماطلبته الراحلة عايدة كامل من جمهورها قبل الوفاة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفيت الفنانة عايدة كامل صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتمكث 3 أسابيع، وبعدها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنتقل إلى السماء.


وكانت آخر ماطلبته الراحلة عايدة كامل، قبل وفاتها من جمهورها، هو الدعاء، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".


يذكر أن الراحلة قدمت عدة أعمالًا سينمائية أبرزها: "لحن الخلود"، "الوسادة الخالية"، "موعد مع المجهول"، "الطريق المسدود"، غيرها.

كما شاركت عايدة كامل في عدة مسلسلات، منها "القاهرة والناس"، "على باب زويلة"، "شجرة اللبلاب"، "عيلة الدوغري"، "بين القصرين"، "هوانم جاردن سيتي".

وشاركت الراحلة عايدة كامل في مسرحيات، أبرزها "ليلة من الليالي"، "حكاية جواز"، "خطف مراتي".

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