بيراميدز: رمضان صبحي إضافة كبيرة لنا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:49 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن صفقة انتقال رمضان صبحي إلى النادي تمثل إضافة كبيرة لنا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي خلال تقديم اللاعب لوسائل الإعلام :"رمضان صبحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وهو من أهم لاعبي منتخب مصر الأول والأوليمبي.

وتابع :"هو لاعب يملك خبرات عديدة كما أنه سيساعد الفريق وسيكون من أهم الأعمدة في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهداف النادي.

وواصل :"نبحث عن مصلحة نادي بيراميدز ونحن موجودين في النادي من أجل احتياجات الفريق، والحمد لله نجحنا في التعاقد مع رمضان صبحي".

وزاد :"فخورين بأننا نحافظ على سرية التعاقدات معنا وما يثار عبر وسائل الإعلام يكون اجتهادات ومن الممكن أن يكون صح أو خطأ".

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