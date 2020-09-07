قبل انطلاقها.. اعرف محافظات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ينطلق ماراثون جولة الإعادة في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، غدًا الثلاثاء، داخل مصر، ويتنافس في جولة الإعادة على المقاعد الفردي، 7 أحزاب و16 مرشحا مستقلا، يخوضون معركة على 26 مقعدا في 14 محافظة.





وتستعرض " الفجر " في السطور التالية المحافظات المقرر إجراء جولات إعادة بها وعدد المرشحين والأحزاب التابعة لهم وجاءت كالتالي:





- القليوبية

مرشح الشعب الجمهوري ومستقل.





- المنوفية

مرشحان لمستقبل وطن ومرشح النور وآخر مستقل.





- كفر الشيخ

مرشحان لمستقبل وطن وآخرين للنور.





- الجيزة

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.





- بني سويف

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.





- أسيوط

3 مرشحين لمستقبل وطن و3 آخرين مستقلين.





- سوهاج

5 مرشحين لمستقبل وطن و2 حماة الوطن و2 مستقل ومرشح الاتحاد.





- مطروح

مرشح مستقبل وطن وآخر النور.





- الأقصر

مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.





- أسوان

مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.





- دمياط

مرشح لمستقبل وطن وآخر الحركة الوطنية.





- بورسعيد

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل





- الإسماعيلية

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.





- قنا

مرشحان لمستقبل وطن وآخر للشعب الجهوري ومرشح لحماة الوطن وآخر المؤتمر ومرشح مستقل.





كانت انطلقت أول أيام جولة الإعادة لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، الأحد 6 سبتمبر والاثنين للمصريين المقيمين في الخارج.



