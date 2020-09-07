قبل انطلاقها.. اعرف محافظات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:48 م
انتخابات مجلس الشيوخ - أرشيفية
انتخابات مجلس الشيوخ - أرشيفية
الفجر
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ينطلق ماراثون جولة الإعادة في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، غدًا الثلاثاء، داخل مصر، ويتنافس في جولة الإعادة على المقاعد الفردي، 7 أحزاب و16 مرشحا مستقلا، يخوضون معركة على 26 مقعدا في 14 محافظة.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية المحافظات المقرر إجراء جولات إعادة بها وعدد المرشحين والأحزاب التابعة لهم وجاءت كالتالي:

- القليوبية
مرشح الشعب الجمهوري ومستقل.

- المنوفية
مرشحان لمستقبل وطن ومرشح النور وآخر مستقل.

- كفر الشيخ
مرشحان لمستقبل وطن وآخرين للنور.

- الجيزة
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.

- بني سويف
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.

- أسيوط
3 مرشحين لمستقبل وطن و3 آخرين مستقلين.

- سوهاج
5 مرشحين لمستقبل وطن و2 حماة الوطن و2 مستقل ومرشح الاتحاد.

- مطروح
مرشح مستقبل وطن وآخر النور.

- الأقصر
مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.

- أسوان
مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.

- دمياط
مرشح لمستقبل وطن وآخر الحركة الوطنية.

- بورسعيد
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل

- الإسماعيلية
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.

- قنا
مرشحان لمستقبل وطن وآخر للشعب الجهوري ومرشح لحماة الوطن وآخر المؤتمر ومرشح مستقل.

كانت انطلقت أول أيام جولة الإعادة لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، الأحد 6 سبتمبر والاثنين للمصريين المقيمين في الخارج.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بالمشاركة في تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأي عدائيات محتملة.

واتخذت كافة إجراءات اليقظة والاستعداد العالي بنطاق محافظات الجمهورية، المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أي أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيالها.

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