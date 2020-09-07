عاجل - أول تعليق من بيراميدز بعد حسم صفقة رمضان صبحي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:41 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه يرحب بانضمام رمضان صبحي إلى صفوف الفريق، وأن يكون إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقائد المنتخب الأولمبي.

وقال :" رمضان صبحي انضم لبيراميدز كي يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ونحرص على تدعيم بيراميدز ضم لاعبين متميزين أمثال رمضان صبحي خاصة وأنه إضافة مهمة للفريق وسيساعد النادي في تحقيق أهداف والوصول لأفضل مستوى خلال الفترة المقبلة".

وعقد مسؤولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالتعاقد مع رمضان صبحي، مضيفا أنه كان سعيد بفكرة التعاقد مع اللاعب لأن الجميع يعلم إمكانياته جيدا.

وأكد أن رمضان صبحي قادر على مساعدة بيراميدز على تحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

وعقد مسؤولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.

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صفقة رمضان رمضان صبحي بيراميدز الأهلي

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