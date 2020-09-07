أبرز هوانم جاردن سيتي.. تعرف على البدايات الفنية للفنانة عايدة كامل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل، وهي من أبرز المسلسل الشهير "هوانم جاردن سيتي".

بدأت عايدة كامل، مشوارها الفني في أربعينيات القرن الماضي، وعملت بطلة لفرقة يوسف وهبي، ثم انتقلت لتكون بطلة فرقة إسماعيل ياسين.

اكتشفت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسي، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية.

التحقت بالجامعة ودرست العمل بالإذاعة وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال التقديم الإذاعي، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل

شاركت في الخمسينيات في مجموعة من الأفلام منها "لحن الخلود"، و"على أد لحافك"، و"موعد مع المجهول"، و"إسماعيل يس في الطيران" و" إسكندرية ليه".

وانتقلت إلى الدراما لتشارك في عدد من المسلسلات المتميزة منها "غاضبون وغاضبات"، و"اللص الذي أحبه"، و"هوانم جاردن سيتي".

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