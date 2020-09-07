رئيس الوزراء: نعمل على عودة القاهرة لرونقها وجمالها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:43 م
الاجتماع
الاجتماع
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والمهندس الاستشارى محمد الخطيب، لمتابعة عدد من المشروعات التى تستهدف إحياء وتطوير القاهرة التاريخية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية وجود تصور واضح لتطوير القاهرة التاريخية، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ مشروعات التطوير تباعا.
 
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل على عودة القاهرة لرونقها وجمالها عبر الاحتفاء بآثارها ومبانيها التاريخية، وإزالة كل المظاهر السلبية وأي تعديات في هذه المناطق، موجها بضرورة الاهتمام بالمسارات السياحية وأعمال تنسيق الموقع.

واستعرض رئيس جهاز التنسيق الحضارى مشروع تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة، الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويمتد من ميدان طلعت حرب إلى ميدان مصطفى كامل، ويأتى تنفيذه ضمن إطار أكبر لتطوير مدينة القاهرة ورفع كفاءة الفراغات العامة بها والحفاظ على ثروتها من المناطق والمبانى المميزة، خاصةً بعد انتقال الجهات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة‪.‬

وقال المهندس محمد أبو سعدة: نستهدف من هذا المشروع إبراز هوية منطقة وسط القاهرة، باعتبارها واحدة من أهم مراكز المدن فى المنطقة، وجزءا مهما من الذاكرة المصرية، ممّا يُعزّز شعور المواطن بالفخر ببلاده والانتماء لها، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها وإزالة كافة التشوهات التى لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة‪.‬

وأشار إلى أن من ضمن أهداف المشروع كذلك إظهار المبانى المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعمارى المتفرد، وفى الوقت نفسه يضفى على المنطقة ليلًا بعدًا جماليًا جذابًا‪.‬

وفى ضوء ذلك، أطلع رئيس جهاز التنسيق الحضارى رئيس الوزراء على بعض النماذج المقترحة لواجهات المبانى المطلة على المنطقة الداخلة فى نطاق المشروع، والخطوات التنفيذية لتغيير هذه الواجهة وفق رؤية المشروع.

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مشروعات مبانى رئيس الورزاء تطوير القاهرة التاريخية

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