فخري الفقي: ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري ويعني تغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر.

وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن الزيادة في الاحتياطي تستمر للشهر الثالث على التوالي وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يتصاعد رغم جائحة كورونا كما أن احتياطات الذهب لها مفعول جيد ببلوغها 79 ونصف طن ذهب.

وأضاف أن مكونات الاحتياطي صلبة سواء من العملات أو الذهب وترتيبنا رقم 6 في الوطن العربي باحتياطي الذهب.
وأشار الفقي إلى ان مصر ملتزمة دوما في تسديد أقساط القروض تعدت في 9 أشهر مبلغ 12 مليار دولار ومع ذلك يزيد الاحتياطي النقدي.
وأوضح أن ما تنتجه مصر من الكهرباء خلال السنوات الست السابقة تم مضاعفته ليصبح هناك فائض في الإنتاج ويتم البحث عن تصديره.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 51 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضى ليصل الى مستوى 38.366 مليار دولار بالمقارنة مع 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه.

ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.




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