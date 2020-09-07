بكلمات مؤثرة.. خالد جلال يودع الراحلة عايدة كامل

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حرص المخرج خالد جلال، على نعى الفنانة القديرة عايدة كامل، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.







وقال: "إننا فقدنا اليوم فنانة احترمت فنها وجمهورها، واستطاعت بأدائها المميز أن تسكن قلوب الجمهور، وسيظل يذكرها جيل بعد جيل، وادعو الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".





يذكر أن الراحلة قدمت ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التلفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل اسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.



ومن أبرز أفلامها "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "لحن الخلود"، "نت الهوى"، "رقصة الوادع"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، "اسماعيل ياسين فى الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "الانثى والذئاب" و"اسكندرية ليه".