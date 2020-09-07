حكاية أغنية.. "اللي يهواك اهواه" محمد فوزى لم يترك فرصة الغناء لفاتن حمامة في المشاركة الوحيدة التي جمعته معها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أغنيات الفنان الكبير والموسيقار محمد فوزي، الذي كانت تحظى به موسيقاه، ويرونه شيئا مغايرًا في تاريخ الموسيقى المصرية.

لم تكن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، مجرد فنانة شاملة استطاعت بموهبتها الفطرية أن تسحر وتخطف عقول مشاهديها فقط، بل خطفت أنظار جميع المطربين الذين عاصرتهم وقدمت معهم روائعها السينمائية، بداية من الموسيقار محمد عبدالوهاب، مرورًا بعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش ومحمد فوزي، رغم أنها لم يكن لها أي علاقة بالغناء.

لم محمد فوزي، يترك فرصة الغناء لفاتن حمامة في المشاركة الوحيدة التي جمعته معها خلال فيلم "دايما معاك" الذي ظهر للنور عام 1954.

فقد غنى لها 4 أغنيات جمعيها من كلمات حسين السيد، تُعد أبرزها أغنية "اللي يهواك اهواه واللي ينساك انساه" وهي الأغنية التي شاركت فيها فاتن بالغناء بجزء بسيط برفقة "فوزى" والفنان القدير عبدالوارث عسر.

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