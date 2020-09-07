مران الزمالك - رباعي الأبيض يواصلون البرنامج التأهيلي.. وجاهزية محمد حسن لمواجهة سموحة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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واصل محمود عبدالرزاق "شيكابالا" وحازم إمام وحسام أشرف وأحمد سيد "زيزو" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع الرباعي لجلسات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام.

وفي سياق متصل، أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على جاهزية الثنائي محمد حسن ومحمود حمدي الونش للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا .

وقال أسامة إن الثنائي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات على المستوى الطبي، حيث تتوقف مشاركتهما على رؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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