وزارة الصحة الأردنية توفر الاتصال المرئي لذوي الإعاقة السمعية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
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 وقّعت أورانج الأردن اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة وجمعية مؤسسة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية، لتوفير الاتصال المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في عدد من المراكز الصحية التابعة للوزارة.

وفي إطار الاتفاقية، وفرت جمعية "رحمة حول العالم" 24 جهاز تابلت مخصصا لترجمة وقراءة لغة الإشارة، ودعما لأجور الترجمة للشريك المنفّذ شركة سيجن بوك؛ تأكيدا لحق المساواة وحصول جميع أفراد المجتمع على جميع حقوقهم.

وأكدت أورانج الأردن في بيان صحفي، اليوم الاثنين، التزامها بتقديم خطوط إنترنت مجّانية للمراكز الصحية ليستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية من تقنية الترجمة من وإلى لغة الإشارة للتواصل مع الكوادر الطبية في تلك المراكز، في إطار اهتمام أورانج المتواصل بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتركيزها على تقديم خدمات تمكنهم من الاستفادة القصوى من التطورات التقنية، وانطلاقاً من دورها كمزّود رقمي رائد وشريك رقمي للمملكة.

وبينت الشركة أن هذه الخدمة الجديدة ستقدم من خلال تقنية (ساين بوكSignBook) التي طوّرتها إحدى شركات الموسم السادس من برنامج أورانج الأردن لتسريع نمو الشركات والمشاريع الريادية، وأثبتت نجاحها في 11 من معارض أورانج المنتشرة في أنحاء المملكة، حيث تتيح خيارات الترجمة بلغة الإشارة الفورية من خلال خدمة الاتصال المرئي والشرح الصوتي بطريقة ميسّرة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة السمعية من معرفة تفاصيل الخدمات والمنتجات المطلوبة.

وأثبتت هذه التقنية فعاليتها خلال أزمة كورونا، إذ تعاونت أورانج الأردن مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير هذه التقنية بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الاتصال برقم استفسارات كورونا على الخط الساخن المخصص لهذه الغاية. يشار إلى أن أورانج الأردن تعنى بالمتطلبات الصحية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة كونها محوراً رئيساً ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، حيث أطلقت مظلة "قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة"، والتي تحرص من خلالها على دمجهم في المجتمع، وسخرت مواردها التقنية لتوفير الاتصال بشبكة الإنترنت بجودة عالية مدعمة بتكنولوجيا عالمية تخدم جميع القطاعات وشرائح المجتمع كافة.

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