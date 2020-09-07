لهذا السبب ..عايدة كامل اشتكت من الوسط الفني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


رحلت الفنانة عايدة كامل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتمكث 3 أسابيع، وبعدها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنتقل إلى السماء.


وكانت الفنانة الراحلة قد كشفت مؤخراً أنها تمر بوعكة صحية صعبة، وتعانى من تجاهل أصدقائها فى الوسط الفنى، ولم تجد دعما منهم معنوياً.





يذكر أن الراحلة قدمت ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التلفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل اسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

ومن أبرز أفلامها "ست الحسن"، "ورد الغرام"، "لحن الخلود"، "نت الهوى"، "رقصة الوادع"، "حدث ذات ليلة"، "موعد مع المجهول"، "اسماعيل ياسين فى الطيران"، "حدث ذات ليلة"، "الانثى والذئاب" و"اسكندرية ليه".

أخبار تهمك

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يحسم مصيره من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عرض مغربي ينقذ إدارة الزمالك من موقف صعب

منذ ساعة

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة

منذ نصف ساعة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 11 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

05:36 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

06:00 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:31 م

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟