الجامعة العربية تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
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أعرب جامعة الدول العربية، عن ترحيبها بسير الحوار الليبي-الليبي الذي انطلق في مدينة بوزنيقة بجنوبي الرباط، بدعوة من المغرب، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدفع مسار الحل السياسي.

وجاء في بيان الجامعة: "تتابع جامعة الدول العربية سير الحوار الليبي الذي انطلق يوم أمس الأحد في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات، ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد".

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.

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