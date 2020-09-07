محمد ممدوح يطلب من جمهوره الدعاء لأهل السودان

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حرص الفنان محمد ممدوح على مواساة أهل السودان، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لأهل السودان، وعلق قائلاً"

السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا، زيه زي أي دولة دعمناها قبل كده ..حتى ولو بدعوة من القلب ..ربنا يعينهم ويصبرهم ويخرجهم من الكارثة اللى هما فيها".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، مسلسل "قابيل"، للمخرج كريم الشناوي، تأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عزالدين، وشارك في بطولة المسلسل محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.