الأهلي يحسم مصيره من تجديد عقد نجم الفريق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، والاحتفاظ به خلال الفترة المقبلة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، رغبته في عودة محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، وعدم تجديد إعارته بالموسم الجديد.

وقررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تجديد عقد شريف لمدة موسمين مقبليين، خاصةً في ظل رفض العروض المقدمة له والاستقرار على عودته مرة أخرى.

ويأتي قرار النادي الأهلي، بناءً على توصية من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعدما أبدى رغبته في عودة اللاعب من إعارته وعدم تجديدها مرة أخرى.

ومن المنتظر أن تنتهي إعارة محمد شريف إلى إنبي، بنهاية الموسم الجاري، وسط محاولات من الفريق البترولي للإبقاء عليه موسم آخر.

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