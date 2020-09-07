رسميا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع رمضان صبحي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الدولي المصري رمضان صبحي قادمًا من نادي هيدير سفيلد الإنجليزي.

ونشرت الحساب الرسمي لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.

ويعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي عند دقات السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

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