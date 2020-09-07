بهذه الطريقة.. أحمد آمين يحتفل بانتهاء فصل الصيف

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان أحمد آمين على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أحمد آمين عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، من كواليس إحدى أعماله الفنية، وهو يرقص، وعلق قائلاً"باقى ١٤ يوم على نهاية فصل الصيف".

يذكر أن أخر أعمال أحمد أمين مسلسل "الوصية" كتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، ويخرجه خالد الحلفاوى، ويلعب بطولته أكرم حسنى، وريم مصطفى، وبهجت عدلى، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداثه منهم محمد ممدوح وسارة سلامة وآخرين.

أخبار تهمك

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ حوالي 6 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ 41 دقيقة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم النصر السعودي

منذ ساعة و 23 دقيقة

ليس بيل.. نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويرفض الرحيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

حمادة عبد اللطيف لـ "الفجر الرياضي": كارتيرون معلم وقماشته أقل من الأهلي وبيراميدز

منذ 42 دقيقة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طرد ثنائي منتخب إنجلترا بسبب فضيحة أخلاقية

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

05:01 م

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

02:34 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟