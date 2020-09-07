بعد طرحه بساعات.. كليب "سينجل" لـ شارموفرز تريند "يويتيوب"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
طرح أمس، فريق شارموفرز أحدث أغانية بعنوان "سينجل" عبر قناتهم الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحقق الكليب نجاحا كبيرا، وحصد على 850 ألف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وتم تصوير كليب "سينجل" في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل إحدى مباني النادي هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.


كلمات الأغنية:
رايحين زيارة عائلية ديك رومي وحاجات مقلية
ولسه هبدا أكل.. كل العيلة بصت لياوقالولي عايزين نفرح بيك ونجبلك بدلة شيك
كل ما نتقابل تيجوا تحاولوا تزنقوني بزهق
عايزين تجوزوني بس انتو بتلبسوني أحلق
طيب لو مش حتسيبوني حاولوا تفهموني
ممكن متفهموش بس حاولوا واعذروني
وده كان ردي
بس أنا عايز أبقى سينجل
علشان أبقى فاضي مينجل

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع ودارت فى إطار ظهورهم كفرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل" وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فريق سارموفرز شارموفرز سينجل

أخبار تهمك

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم مصيره من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة

منذ 34 دقيقة

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

شارموفرز تطلق أجدد كليباتها "زامبا" مع ساري هاني (فيديو وصور)

بعد أسبوع من عرضها.. زامبا لا تزال ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

محمد عادل ينتهي من تصوير كليب "هبدأ كلامي" (صور)

"شارموفرز" تشوق جمهورها بكليب "انفصام" من داخل مصحة نفسية

شارموفرز تفاجئ جمهورها بأغنية "رقصت"

"نصيبها مجاش" هلا رشدي تطرح أحدث فيديو كليب لها (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

05:36 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

06:00 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:31 م

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟