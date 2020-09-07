تعرض خط نقل الزيت الخام من رأس غارب لمعامل التكرير بأسيوط للكسر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
قالت مصادر امنية وبترولية بمنطقة رأس غارب شمال محافظة البحر الاحمر، ان خط نقل الزيت الخام من رأس غارب إلى معامل التكرير بأسيوط تعرض للكسر بمنطقة الكيلو 120 بطريق راس غارب الشيخ فضل وتم اخطار الاجهزة المختصة والتي انتقلت لموقع البلاغ لمتابعة الموقف.

وأكدت المصادر، إن مسؤولى وزارة البترول ومدينة رأس غارب يتابعان مسؤولو وزارة البترول الموقف منذ وقع الحادث والسيطرة على الموقف لحين إصلاح تلك الكسر، وتم وقف الضخ بالخط لحين إصلاح الكسر الخط بعد تدفق كميات كبيرة من الزيت الخام.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

حمادة عبد اللطيف لـ "الفجر الرياضي": كارتيرون معلم وقماشته أقل من الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ حوالي 6 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ ساعة الا ربع

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

توجيه عاجل من السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية

منذ ساعة و نصف

طرد ثنائي منتخب إنجلترا بسبب فضيحة أخلاقية

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم النصر السعودي

منذ ساعة و نصف

ليس بيل.. نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويرفض الرحيل

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

05:01 م

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

02:34 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟