تعرض خط نقل الزيت الخام من رأس غارب لمعامل التكرير بأسيوط للكسر

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قالت مصادر امنية وبترولية بمنطقة رأس غارب شمال محافظة البحر الاحمر، ان خط نقل الزيت الخام من رأس غارب إلى معامل التكرير بأسيوط تعرض للكسر بمنطقة الكيلو 120 بطريق راس غارب الشيخ فضل وتم اخطار الاجهزة المختصة والتي انتقلت لموقع البلاغ لمتابعة الموقف.



وأكدت المصادر، إن مسؤولى وزارة البترول ومدينة رأس غارب يتابعان مسؤولو وزارة البترول الموقف منذ وقع الحادث والسيطرة على الموقف لحين إصلاح تلك الكسر، وتم وقف الضخ بالخط لحين إصلاح الكسر الخط بعد تدفق كميات كبيرة من الزيت الخام.







كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".