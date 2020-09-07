شاهد.. صورة نادرة للراحل محمود عبد العزيز برفقة عائلته

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يحرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها برفقة والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، ووالدته وشقيقه، وكان كريم وشقيقه في هذا الصورة أطفال، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.





وكانت أخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "اطلعولى برة" الذى عرض في السينما عام 2018، للمخرج وائل احسان، وتأليف طارق الأمير وفادى أبو السعود، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان خالد الصاوى وبيومى فؤاد وملك قورة وأشرف عبد الباقى وأخرون من النجوم.