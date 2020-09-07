شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:16 م
مي مرسي
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شارك الفنان تامر حسني،بعض الصور من ألبوم "خليك فولاذي" ومسلسل "مش أنا"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان تامر حسني في بعض الصور مع حلا شيحة،وبوستر أغنية "اختراع" والتي جمعته بالعسيلي، وكتب تعليقا قائلا: "بعض الصور من البوم ((خليك فولاذي ))و فيلم ((مش أنا ))".

يذكر أن النجم تامر حسني قد طرح مؤخرا كليب أغنيته "اختراع" مع العسيلي والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"
شاهد..تامر حسني يبهر متابعيه بكواليس فيلمه "مش أنا" وألبومه "خليك فولاذي"

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