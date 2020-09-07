بهذه الكلمات.. محمد ثروت يواسى أهل السودان

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يحرص الفنان محمد ثروت على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة علم بلد السودان، مكتوب عليها"قلوبنا مع السودان"، وعلق قائلاً"اللهم أعن أهالينا وأخواتنا في السودان".



يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مسرحية علاء الدين، وهى من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).