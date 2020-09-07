حمادة عبد اللطيف لـ "الفجر الرياضي": كارتيرون معلم وقماشته أقل من الأهلي وبيراميدز
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:00 م
علي شحاتة
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أشاد حمادة عبدا للطيف نجم نادي الزمالك السابق في فترة الثمانينات، بالمستوى المميز الذي يقدمه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبداللطيف في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " ما يقدمه كارتيرون دليل قاطع على أنه مدرب من طراز رفيع بعد أن اقترب من كل الأهداف التي تعاقد مع الزمالك من أجلها".
وأضاف: " التتويج بالسوبرين أمام الترجي والأهلي والفوز علي الأهلي في الدوري والصعود لدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا كلها أهداف وضعها لنفسه الفرنسي ووصل إليها".
وتابع حاوي الزمالك السابق: " الاسكواد الموجود في الزمالك أقل منه في الأهلي وبيراميدز والدليل الاعتماد على هذا الكم من الناشئين، وهو غير موجود عند منافسيه ولذلك تفوقه على هذه الفرق الكبرى مؤخرا هو تميز ومهارة من الديك الفرنسي" .
وأتم :"حظوظ الفرق الأربعة متساوية للتويج باللقلب القاري ولكن تفاصيل هذه المباريات النهائية هو مفتاح الحسم لمثل هذه المواجهات" .
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