حمادة عبد اللطيف لـ "الفجر الرياضي": كارتيرون معلم وقماشته أقل من الأهلي وبيراميدز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:00 م
كارتيرون
كارتيرون
علي شحاتة
Advertisements


أشاد حمادة عبدا للطيف نجم نادي الزمالك السابق في فترة الثمانينات، بالمستوى المميز الذي يقدمه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبداللطيف في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " ما يقدمه كارتيرون دليل قاطع على أنه مدرب من طراز رفيع بعد أن اقترب من كل الأهداف التي تعاقد مع الزمالك من أجلها".

وأضاف: " التتويج بالسوبرين أمام الترجي والأهلي والفوز علي الأهلي  في الدوري والصعود لدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا كلها أهداف وضعها لنفسه الفرنسي ووصل إليها".

وتابع حاوي الزمالك السابق: " الاسكواد الموجود في الزمالك أقل منه في الأهلي وبيراميدز والدليل الاعتماد على هذا الكم من الناشئين، وهو غير موجود عند منافسيه ولذلك تفوقه على هذه الفرق الكبرى مؤخرا هو تميز ومهارة من الديك الفرنسي" .

وأتم :"حظوظ الفرق الأربعة متساوية للتويج باللقلب القاري ولكن تفاصيل هذه المباريات النهائية هو مفتاح الحسم لمثل هذه المواجهات" .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتبرون دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الفجر الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

ليس بيل.. نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويرفض الرحيل

منذ 40 دقيقة

محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

طرد ثنائي منتخب إنجلترا بسبب فضيحة أخلاقية

منذ ساعة و 12 دقيقة

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم النصر السعودي

منذ ساعة و 23 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ حوالي 6 ساعات

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ 41 دقيقة

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حمادة عبد اللطيف لـ "الفجر الرياضي": كارتيرون معلم وقماشته أقل من الأهلي وبيراميدز

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يتحرك لضم بديل "الحاوي"

كارتيرون: أتمنى للمنتخب الفرنسي حظا سعيدا أمام ألمانيا

أخبار الزمالك اليوم: استبعاد نجم الأبيض من مواجهة الاتحاد.. وهجوم جديد من أحمد بلال

كلام نهائي.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي الأهلي

كارتيرون يوافق على رحيل كريم بامبو

الزمالك يعلن موعد تجديد عقد كارتيرون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

05:01 م

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

02:34 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟