السيدات الأوليات بـ13 دولة يوجهن التهنئة لـ"قلج" لاختيارها ضمن الأكثر تأثيرا بأفريقيا

وجهت 13 سيدة من السيدات الأفريقيات الأول التهنئة الى المصرية د. رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية لأختيارها ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا فى أفريقيا لعام 2020 وهى المرة الثانية التى تحصل فيها على هذا اللقب بعد اختيارها عام 2019 من قبل مجلة "نيو أفريكان" البريطانية.

وأثنت السيدات على دور قلج الفعال والجاد للعمل على تنمية الرعاية الصحية فى أفريقيا وتدريب الكوادر الطبية حيث نجحت فى توفير برامج تدريب لأكثر من ألف طبيب أفريقي يمثلون 35 دولة على تخصصات لم تكن موجودة فى الكثير من الدول الأفريقية كأطباء متخصصين فى علاج السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكرى والعقم والصحة الأنجابية.

كما عملت على إطلاق برامج توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكذلك تنفيذ برامج متميزة لتمكين المرأة الأفريقية ومحاربة وصمة العقم المنتشرة فى القارة.





جاء ذلك خلال انعقاد أول قمة عبر الفيديو كونفرنس لمبادرة تضم 13من السيدات الأوائل فى أفريقيا بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات العالمية التى تسبب بها فيروس كورونا وتحديد الحلول لزيادة تعزيز قدرة الرعاية الصحية لمواجهة هذا الوباء العالمي في إفريقيا.





شهدت القمة كل من أوكسيليا ميناجوا السيدة الأولى لزيمبابوي ؛ د. إستر لونجو، السيدة الأولى لزامبيا ؛ د. فاطمة مادا بيو، السيدة الأولى لسيراليون ؛ د. اساتا مهامادو سيدة النيجر الأولى ؛ د. مونيكا جينجوس، السيدة الأولى لناميبيا ؛ د. اسايرو نايوسي، سيدة موزمبيق الأولى ؛ د. مونيكا شاكويرا، السيدة الأولى لملاوي ؛ د. ريبيكا أكوفو أدو، سيدة غانا الأولى ؛ فاطومات بهباروا السيدة الأولى في جامبيا ؛ د. بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى ؛ د. السيدة أنجليين نداييشيمي، السيدة الأولى لبوروندي ؛ د. نيو جان ماسيزي، سيدة بوتسوانا الأولى ؛ د. آنا دياس لوريناو، السيدة الأولى لأنجولا.





وقالت قلج "أنا فخور جدًا بشراكتنا القيمة مع السيدات الأفريقيات الأوائل حيث أعطى وجودهن دفعة قوية للعمل سريعا على تلبية احتياجات القطاع الصحى وتوفير التدريب اللازم للأطقم الطبية ونؤمن دائمًا بأهمية بناء قدرات الرعاية الصحية من خلال التعاون المشترك.





وأضافت قلج أن القمة هدفها تحديد ومتابعة البرامج المشتركة المختلفة التي تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية العام وتعزيز أساليب المواجهة لفيروس كورونا المستجد بمشاركة السيدات الأول فى أفريقيا.





وأوضحت قلج أن آثار جائحة كورونا كانت أكبر مما توقعه الكثيرون في جميع أنحاء العالم. وسلط الوباء الضوء على أهمية الاستثمار في تحسين الوصول إلى رعاية صحية منصفة وعالية الجودة وهي استراتيجية نعمل عليها منذ عام 2012، حتى قبل أن يبدأ الوباء من خلال توفير التدريب لمقدمي الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية وكانت هذه استراتيجيتنا منذ أن بدأنا في عام 2012 بالشراكة مع السيدات الأوائل الأفارقة ووزارات الصحة الافريقية قبل أن يبدأ الوباء فى الانتشار.



