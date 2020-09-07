بحضور نقيب الممثلين وعدد من الفنانين.. تشييع جنازة الفنانة عايدة كامل(صور)

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حضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنانة عايدة كامل، والتي أقيمت بمدافن الأسرة على طريق الواحات.



وظهر في الصور، حضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانة رجاء حسين وظهرو أثنا ءصلاتهم على الفنانة الراحلة عايدة كامل.



يذكر أن الفنانة عايدة كامل توفت اليوم، عن عمر ناهز الـ89 عاما.