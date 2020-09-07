بتوجيهات رئاسية.. مصر تفتح جسر جوى لإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم وزيري
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فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

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مصر مساعدات جسر جوى السيسي السودان

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