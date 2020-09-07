بتوجيهات رئاسية.. مصر تفتح جسر جوى لإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان

فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.





وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.



