وكيل زراعة الفيوم يجتمع مع مدير مشروع تطوير قطاع الري لدراسة وتقييم تطبيق منظومة الري الحديث



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105".









تعد مشروعات تطوير الرى خطوة أساسية ضمن أولويات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى أغراض الزراعة، وتعظيم العائد من المياه فى الأراضى الزراعية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، مع تحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين.وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدراسه وتقييم العمل السابق في هذا المشروع لصالح المزارعين وتطوير استخدام مياة الري.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بمكتبه بديوان عام المديرية مع الاستاذ الدكتور عاطف سويلم مدير مشروع تطوير قطاع الري بمنطقة الفيوم والمنيا والوفد المرافق معه.حيث أن المشروع ممول من الأتحاد الأوربي والذي يأتي في إطار برنامج "إصلاح قطاع المياه بهدف متابعة جهود تطبيق منظومة الري الحديث، التي تعتمد على استبدال نظام الري بالغمر بنظم الري الحديث لترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه بحضور المهندس مصطفي عبد الظاهر، مدير عام الارشاد الزراعي والمهندس امجد فهيم مدير وحدة الميكنهً الزراعية بالفيوم.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.