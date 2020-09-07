شام ابنة أصالة لـ رضوى الشربيني: انتي قدوتي.. والأخيرة ترد: "أمك عرفت تربي"

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نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صوره جديدة لها مع الاعلامية رضوي الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت شام على الصورة قائلة: "مفيش كلمات ممكن توصف انتي ايه بالنسبه لي أنتي أختي وصحبتي وقدوتي! بحبك اوي يا سوبر وومن".



حيث قامت رضوي الشربيني بالرد عليها قائله " انا بحبك حب مايتوصفش وانتي بالنسبه لي بنتي مش اختي الصغيره..يارب يحميكي ويحفظك ويسعدك ويخليلك امك الست الجدعه اللي عرفت تربي واخواتك وكل الناس اللي بتحبك يا اطيب واحدة في الدنيا.. بحبك يا شام".



في سياق متصل، احتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها، وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.



وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

