تعرف على كيفية المشاركة بأفكارك في شئون الموازنة بوزارة المالية (فيديو)

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قالت سارة عيد، المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن هناك خطة لتدريب المواطنين على كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة، والبداية ستكون من محافظة الإسكندرية، ولدينا تجربة خاصة بالسماح للمواطنين بعرض أفكارهم الخاصة بالموازنة.



وأضافت "عيد"، خلال حوارها عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أننا بصدد نشر موازنة المواطن الخاص بالإسكندرية وقنا وسوهاج، وجاري تطوير الفكرة وتعميمها بالفيوم وبورسعيد، وحال نجاح التجربة سيتم تعميمها في باقي محافظات الجمهورية.



وتابعت المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن هناك موقع إلكتروني تفاعلي يتم نشر عليه كافة بيانات موازنة المواطن الخاصة بمصر بأكملها على موقع " http:www.budget.gov.eg" يتضمن إصدار 8 تقارير حول الموازنة قبل إرسالها لمجلس النواب، وعمل نسخة للمواطن من كل تقرير، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تقديم المعلومات للمواطن بصورة بسيطة، منوهة بأنه تم إنفاق حزمة مالية تحفيزية كبيرة هي الاولى من نوعها.



أكدت وزارة المالية، أن المواطن شريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة بالمحليات، كل في نطاق محافظته، من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» التي تحظى بدعم كبير من الدكتور محمد معيط،وزير المالية؛ بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.



وذكر بيان لوزارة المالية، أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.



وفى هذا السياق، عقدت وزارة المالية ندوة تعريفية بالموازنة التشاركية بجامعة الإسكندرية، أكد خلالها أحمد كجوك نائب وزير المالية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني.



وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذى ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.



وأشار إلى أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفى هذا الإطار تأتى أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» في الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذى يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلى في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.

