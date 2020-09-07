"التموين" تعلن تعيين ابراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة البورصة السلعية

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم عقد أول اجتماع للجمعية التأسيسية للبورصة السلعية، وتم تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للبورصة لها، كما تم اختياره رئيسا لمجلس إدارتها، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء التداول أو عدد السلع التي سيتم البدء بها، متوقعا أن تشمل المرحلة الأولى القمح والأزر والسكر والزيت ،على أن تشمل المرحلة الثانية الذهب والقطن.





جاء ذلك خلال افتتاح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع القطاع الخاص المقام على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه، يعمل به 165 عاملا ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.





وقال عشماوي إنه سيتم الاستفادة من خبرة البورصة المصرية للأوراق المالية في عمليات التداول وفي المقاصة، موضحا أن وجود بورصة سلعية حاضرة مع مخازن استراتيجية وسلاسل تجارية مع مناطق اللوجستية، سيكون نقلة حضارية لمنظومة التجارة الداخلية والبنية التحتية.





وحول طرح المخازن الاستراتيجية العملاقة التي يستهدفها الجهاز لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال عشماوي "إنه تم طرح المرحلة الأولى في 4 محافظات الشرقية السويس الفيوم الأقصر"، لافتا إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة والتى تضم 3 مخازن في محافظات الجيزة والوادي الجديد والإسماعيلية.





وأضاف عشماوي "أن الجهاز يراعي عند اختيار الشركات المنفذة الملاءة المالية لها وخبراتها في تنفيذ تلك المخازن".



