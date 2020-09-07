محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة الموسم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يقوم بمحاولات جديدة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن وكلاء النجم الأرجنتيني سيتفاوضون مع مسئولي إنتر ميلان لإقناعهم ببيع لاوتارو إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاوتارو مارتينيز يرغب في الإنتقال إلى برشلونة على الرغم من تمسك إنتر ميلان باستمراره وعلى الرغم من أن الأمور غير مستقرة في النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التواصل مستمر بين إدارة برشلونة وإدارة إنتر ميلان على الرغم من الفارق الكبير بينما ما يعرضه الطرف الأول وما يطلبه الطرف الثاني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يحاول التعاقد مع لاوتارو كهدف رئيسي في الصيف الحالي خاصة بعد أن قرر بيع نجمه الأوروجوياني لويس سواريز الذي أصبح على أعتاب يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

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لاوتارو مارتينز برشلونة إنرت ميلان

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