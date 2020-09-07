تعطل البورصة الأمريكية اليوم احتفالاً بعيد العمال

تعطل العمل اليوم الإثنين في البورصة مع إغلاق الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة أبوابها في عطلة رسمية احتفالاً بعيد العمال.





وتحتفل الولايات المتحدة بيوم العمال في أول يوم إثنين من شهر سبتمبر من كل عام.





ومن المقرر أن تعود البورصة الأمريكية للعمل بشكل طبيعي بدءًا من غد الثلاثاء.





وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت في جلسة الجمعة الماضية لتسجل خسائر أسبوعية قوية بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي شهد خسائر قوية بعد ارتفاعات قياسية في الأسابيع الأخيرة.





وكان الاقتصاد الأمريكي أضاف 1.4 مليون وظيفة لسوق العمل في الشهر الماضي، كما هبط معدل البطالة إلى 8.4 بالمائة من 10.2 بالمائة.





وبحلول الساعة 1:24 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.04.