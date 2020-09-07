الزمالك يسعى لتجديد عقد نجمي الفريق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب جماهير القلعة البيضاء مصير الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجاني ساسي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


وأوضح المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس الأبيض، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، هما من يديران ملغ تجديد عقود اللاعبين.


وأشار زادة إلى أن النادي يسير بخطوات احترافية شديدة في الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية.


وكشف أن النادي يسير بمبدأ السرية التامة، مؤكدا أن القوام الأساسي لنادي الزمالك لن يتغير، حيث يسعى مسئولو الأبيض للمحافظة على كل اللاعبين.


ونوه على أنه سيتم الدفع أيضا بعدد من ناشئين نادي الزمالك في قوام الفريق الأول، مؤكدا أن كل اللاعبين سيتم التجديد لهم.


وشدد على أن مصطفى محمد تم إبلاغه من جانب المستشار مرتضى، أنه في حال وصول عرض رسمي بـ10 مليون يورو أي ما يساوي 180 مليون جنيه مصري، سيتم الموافقة على احترافه رسميا.


وواصل زادة في تصريحاته الإذاعية، "هناك لاعبين مصريين أسعارهم وصلت إلى مبالغ كبيرة وبالتالي فنحن نطلب في مصطفى محمد مبلغ كبير للرحيل".


وتطرق للحديث عن قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، حيث قال، " لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية، ويحضر الطرفين لمناقشة الأمر، حتى يتم إلغاء عقوبة كهربا، وهذا لم يحدث حتى الآن".


واختتم، "الطعن على قرار عقوبة كهربا يتم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية، وفي اعتقادي أن القضية لازال أمامها 6 أشهر آخرى، حتى يتم إصدار قرار نهائي فيها".

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