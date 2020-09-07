محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديد "يا حبيبي"

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احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الجديدة "يا حبيبى" عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث نشر "رمضان" فيديو قصيرا للأغنية تشير إلى تصدر الأغنية تريند يوتيوب فى مصر، وعلق عليه قائلًا: "الحمد لله..يا حبيبى ثقة فى الله نجاح".



في سياق متصل، حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان وميتري جيمس نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر قناتة الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير.. مبعرفش أكون رومانسي.. لكن عليكي بغير.. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

