انهيار رجاء حسين في جنازة عايدة كامل

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انهارت الفنانة رجاء حسين من البكاء وذلك أثناء حضورها مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عايدة كامل إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر .



وتم تشييع جثمان الراحلة بحضور تشييع الفنان منير مكرم والفنانة رجاء حسين والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة عايدة كامل .





ورحلت عايدة كامل عن عالمنا صباح اليوم بعد معاناة مع المرض، وسط حزن شديد في الوسط الفني.



جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.



وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".

