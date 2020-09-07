تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر لـ3 نوفمبر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:52 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر لجلسة 3 نوفمبر المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "زع"، اختصاصي تسويق بالخارج، بهتك عرض المجني عليها "ج.ك"، بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وامسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق علي النحو المبين بالأوراق.

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محكمة متهم الطب الشرعي أجنبية

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