عامر زيان يحضر لأغنية جديدة باللغة العربية الفصحى

Advertisements

يستعد الفنان اللبناني ​عامر زيان​ لإطلاق أغنية جديدة للمرة الاولى باللغة العربية الفصحى وهي من ألحان وسيم بستاني وتوزيع ناصر الاسعد.



ويستعد زيان لطرحها قريبًا على أن يتم تصويرها مع المخرج حاس غدار، والاغنية ستكون ضمن ألبوم عامر الجديد الذي اصبح شبه جاهز ليطلقه في الوقت المناسب.



وكان عامر زيان قد أصدر منذ أشهر أغنية بعنوان تغيرت كتير وهي من ضمن أغنيات الألبوم الجديد وحققت نسبة استماع عالية.