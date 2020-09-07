إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
حضر النجم الشاب أحمد مالك العرض العالمي الأول لفيلمه The Furnace للمخرج الاسترالي رودريك ماكاي، الذي أقيم يوم الجمعة 4 سبتمبر ضمن فعاليات النسخة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. ونال الفيلم عرض كامل العدد، انتهى بدقيقتين من التصفيق، كما حصد إشادة العديد من النقاد.


جاءت ردود الفعل الأولية على مشاركة مالك في الفيلم إيجابية، إذ قال دايفيد روني من مجلة ذا هوليوود ريبورتر الشهيرة: "كشف الممثل المصري أحمد مالك بأداء مثير للإعجاب لشخصية حنيف الحذر الشريف عن جوانب شديدة الحساسية"، بينما  أشاد به الناقد إريك كون من موقع إندي واير قائلاً "لعب مالك شخصية حنيف بأسلوب لافت للأنظار يجمع بين الشك والخوف، ينتج عنه صراع داخلي مستمر، وكان من الرائع مشاهدته يتنافس مع شخصية مال الغجري سليط اللسان".


وكان مالك قد ظهر بأناقة لافتة للأنظار في جلسة التصوير التي أقيمت قبل عرض الفيلم، إذ ارتدى بدلة بيضاء تحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة فالانتينو. كما حضر مالك فعاليات اليوم التالي للعرض مرتدياً ملابس من دار أزياء غوتشي.


تدور أحداث The Furnace حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.


يشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون، ماهيش جادو وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي، وتلقى الفيلم تلقى دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع  Screen West  وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.


مالك الذي سبق أن اختارته مجلة سكرين ديلي في 2017 ضمن قائمة نجوم الغد العرب، أختير مؤخراً لبطولة مسلسل تحقيق المقرر عرضه على منصة WATCH iT، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، كما انضم إلى نجوم فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 الأكثر مبيعاً، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بالإضافة لكونه أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.


أحدث أعمال مالك كان فيلم راس السنة للمخرج محمد صقر وتأليف محمد حفظي، والذي يُعرض على منصة شاهد حالياً، وقبله شارك في بطولة أفلام الضيف (2019) وعيار ناري (2018) الذي أعاد تقديم نفسه بشكل جديد من خلالهما مؤكداً نجوميته كممثل شاب محترف.
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace
إشادات لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace

أخبار تهمك

الأهلي يترقب حق رعايته لرمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 15 ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ حوالي 4 ساعات

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ حوالي 6 ساعات

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الستار صبري: رونالدو كان يعتبرني مثلاً أعلى له

منذ 35 دقيقة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 8 ساعات

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

01:37 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟