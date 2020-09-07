بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.32%

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.32% رابحاً 25.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8050.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% رابحاً 75.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9833.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 433.5 مليون سهم بقيمة 11 مليار ريال.





وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.85%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.



