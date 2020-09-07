منة شلبي توضح سر عدم زواجها حتى الآن

Advertisements

تصدرت الفنانة ​منة شلبي،​ التريند وذلك بعدما أوضحت سر عدم زواجها حتى الآن وذلك بعدما أطلت على محبيها ببرنامج snl بالعربي.





وردت منة شلبي قائلة: "نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه".





يذكر أن منة شلبي تنشغل في تصوير فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي وصابرين من إخراج شريف عرفة.





"النمس والإنس" بدأ تصويره الأسابيع الماضية، إذ صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.





ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.