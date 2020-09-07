مؤشر سوق البحرين يصعد بنسبة 0.15% بختام جلسة اليوم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:22 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.15% رابحاً 2.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1404.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.5 مليون سهم بقيمة 841 ألف درهم.

 وصعد بسوق البحرين المالي  قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.02% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.09%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.16% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.38%.
 
كما تراجعت أسهم بنك البحرين والكويت، عقارات السيف، مصرف السلام البحرين بنسبة 0.2%، 0.58%، 1.32%، على التوالي.

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