باحث أثري يكشف أسرار شارع "الركبية".. أصل التسمية وتطور العمران

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
شارع الركبية يُعد أحد أهم شوارع القاهرة القديمة وأكثرها عراقة وأهمية تاريخية حيث كان هذا الشارع امتداداً طبيعيًا وهندسيًا لشارع القصبة العظمى والذى يمثل محور النشاط السكني والاقتصادي والتجاري والحرفي.

والركبية هم الذين تخصصوا فى صناعة ركاب الخيل – وهي الحديدة التى توضع أسفل السرج ويضع الفارس عليها قدمه، ونظراً لما كان عليه خط الركبية من اتساع ومن شهرة واسعة فقد تركز عدد كيبر من الحوانيت المتخصصة فى صناع الركاب فيه بل وقامت أسواق رائجة متخصصة فى الركبية، كما أن مهنة الركبية احترفها عدد كبير من المصريين وعملوا بها وعمل بها السادة الأشراف أيضاً بل واشتغل بها بعض المغاربة.

فلم يقتصر خط الركبيين على سكنى أهل الحرفة والمعلمين منهم وإنما كان موطناً وسكناً لكثير من الأمراء والأعيان والقضاة الذين انتشرت بيوتهم وقصورهم بهذا الخط علاوة على الكثير من أهل العلم والشيوخ فأصبحت الركبية منطقة جذب وازدحام بالسكان.

أخبار تهمك

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يترقب حق رعايته لرمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عبد الستار صبري: رونالدو كان يعتبرني مثلاً أعلى له

منذ 33 دقيقة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 7 ساعات

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ حوالي 6 ساعات

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

01:37 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟