الملك سلمان يؤكد لبوتين حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:15 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية.

 

ورحبا بوتين والملك سلمان، في الاتصال الهاتفي، بكيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ النفطي، واستعرضا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 

وكان بوتين، أشاد بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيراً إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

 

وفي سياق آخر، ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء السعودي بعد مغادرته المستشفى الشهر الماضي في أعقاب جراحة ناجحة.

 

وفي مستهل الجلسة أعرب العاهل السعودي عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، وللمواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، ومغادرته المستشفى.

 

وتناول الاجتماع العديد من المحاور من بينها المساعدات المقدمة إلى لبنان إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت لمواجهة آثار الكارثة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ضمنها اتفاق السلام في السودان والملف اليمني وملف الطاقة والتطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية والاقتصاد العالمي.

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