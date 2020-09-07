مصطفى ثابت يكشف حقيقة قطع الخدمات عن العقارات المخالفة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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استبعد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، أننا لم نشهد أي مخالفات جديدة في البناء خلال الفترة المقبلة، بعد عودة قبضة الدولة الرادعة لجميع المخالفات، معقبًا: "لن يجرؤ أحد على المخالفة". 

وأكد ثابت، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن ما نشهده من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الرقابة الإدارية يجعلنا نستبعد وجود رشوة للمسؤولين مثلما كان يحدث في السابق. 

وأضاف رئيس تحرير موقع الفجر، أن من يتفاجأ بأنه متضرر رغم تعاقده مع مالك العقار بأوراق سليمة، هو ومجموعة من سكان العقار، عليهم التوجه للنيابة لإثبات إنهم متضررين ويتم التعامل مع مالك العقار وإحالته للنيابة العسكرية، ولا يتم قطع المرافق عن المتضررين أو القيام بأي شيء يضر المواطن.

وأشار ثابت، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رادع جدًا ويغطي كافة الجوانب، ولكننا نحتاج فقط لآليات تنفيذ مريحة للمواطن.

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