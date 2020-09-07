مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.56% بختام التعاملات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:05 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 12.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2271.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 331.7 مليون سهم محققة ما قيمته 194.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4185 صفقة لعدد 33 سهماً.

 وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.
 
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.99%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.1 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

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