مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.56% بختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 12.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2271.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 331.7 مليون سهم محققة ما قيمته 194.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4185 صفقة لعدد 33 سهماً.





وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.