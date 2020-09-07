أحمد ناجي يعلق على رحيل حمادة صدقي عن تدريب فريق سموحة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
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علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة، على رحيل حمادة صدقي عن تدريب فريق سموحة، ومستقبل حراس مرمى في مصر.


وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كنت سعيد بالعمل مع حمادة صدقي، والنتائج لم يكن فيها "شئ فج" يستدعى رحيله، كانت بعض التعادلات، والفريق في مركز جيد بالدوري".


وأضاف: "فرج عامر لديه طموحات كبيرة، ويسعى لتحقيق مركز أفضل واللعب في البطولات الخارجية سواء البطولة العربية أو الكونفدرالية".


وأكمل:" إدارة سموحة وضعت مسئولية كبيرة على عاتقي، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة".


وواصل ناجي:" حراسة مرمى سموحة تسير بشكل جيد، افتقد الهاني سليمان بعد إصابته بفيروس كورونا، وعمر صلاح لعب مباريات جيدة".


وأكد:" مركز حراس المرمى في مصر بخير، ولدينا 7 حراس مميزين، لدينا محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وجنش وأحمد الشناوي والمهدي سليمان وشريف إكرامي وعامر عامر وأحمد يحيى ومحمود أبوالسعود والهاني سليمان، ومحمود جاد حارس مرمى شاب مميز، وعنده ثبات غير طبيعي".


وحول مفاوضات الأهلي لضم حارس إنبي محمود جاد، علق ناجي قائلا:" هو حارس مرمى مميز، والأهلي لديه حارس في نفس السن وموهوب، وهو مصطفى شوبير، نتمني مشاهدته في المباريات المقبلة، وأيضا على لطفي، ومن المؤكد سيكون هناك فرص لهما في الفترة المقبلة، وأري أن الأهلي لا يحتاج لحراس مرمى جديد".


وأتم:" لو كان الأهلي يفكر في ضم محمود جاد، فهو حارس مميز جدًا، ولكن الفريق لديه حراس شباب ويستحقوا الحصول على فرصة المشاركة في المباريات".

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