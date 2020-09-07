الفرصة الأخيرة.. طرق التسجيل بالجامعات الأهلية قبل الغلق النهائي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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ساعات قليلة ويغلق الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل رغبات الطلاب في الجامعات الأهلية باب التقديم، لتكون الساعات القليلة المقبلة بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن من خلالها التحاق الطلاب بتلك الجامعات وفقا للشروط المحددة من الحكومة.

وفي هذا الشأن قال الموقع الرسمي للجامعات الأهلية، إنه تقرر غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، فى تمام الساعة 12 من منتصف الليل لليوم الإثنين.

يذكر أن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية، قرر مد موعد التقدم إلى منتصف ليل الإثنين 7 سبتمبر 2020، بعد أن كان مقرر له يوم 2 سبتمبر، وذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا الإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة وإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على آلاف الطلبات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" طرق التسجيل في الجامعات الأهلية والأوراق المطلوبة تسهيلا على الطلاب لاستغلال الفرصة الأخيرة:

- التقديم في الجامعات الأهلية يكون من خلال خلال الموقع الإلكتروني http:admission.egypt-hub.edu.eg.

- بالدخول على الموقع تجد البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب في كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.

- يجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم في الجامعات الأهلية الجديدة، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية، وتشمل تلك البيانات مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf ).

- بعد تلك الخطوة يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.


وحال قبول الطالب، اخباره من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك مواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.


ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.


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