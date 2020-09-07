البورصة تنفذ صفقة شراء أسهم المتضررين من شطب أسمنت بورتلاند

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت البورصة المصرية  اليوم  انها قامت بتنفيذ شراء شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند ، لأسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري، بقيمة 839.66 ألف جنيه.

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أنه تم تنفيذ الشراء من خلال 139.944 ألف سهم، بسعر 6 جنيهات للسهم.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، البالغ رأسمالها المصدر والمقيد 2.88 مليار جنيه، موزعاً على 458,029 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6.3 جنيه مصري للسهم الواحد، بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين، بما فيهم المعترضون.


وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 إلى 83.8 مليون جنيه، مقابل 473.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي خسائر بلغ 64.92 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 50.9 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، حيث سجلت 50 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 290.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019

وتراجع سهم الشركة اليوم بنسبة 1.5% ليصل سعره الي 7.1 جنيه.

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