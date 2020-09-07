تسجيل أعلى حصيلة بكورونا في إيران مع بداية العام الدراسي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن 2152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ 10 أيام، ما يرفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 38810.

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما السادات لاري للتلفزيون الحكومي، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد ارتفع من 117 إلى 22410.

بدأت إيران العام الدراسي الجديد يوم السبت على الرغم من مخاوف المهنيين الطبيين والعديد من أولياء الأمور من زيادة انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، وهي واحدة من أكثر الدول تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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