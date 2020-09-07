كراسي فارغة في ساحة تل أبيب تأبيناً لضحايا "كورونا"

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ذكرت صحيفة "ناشونال هيرالد" أنه تم وضع أكثر من 1000 كرسي فارغ في ساحة وسط تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، في عرض يرمز إلى الأرواح التي ذهبت ضحية فيروس كورونا في إسرائيل.



تم وضع وردة حمراء على كل كرسي فارغ مع علامات حداد بالأبيض والأسود تمثل شخصًا مات بسبب الفيروس.



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، حظر التجول ليلا في حوالي 40 مدينة وبلدة تضررت بشدة من فيروس كورونا.



واضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة بعد أن فشلت في احتواء تفشي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ولا يزال عند مستويات قياسية من الإصابات الجديدة.



سيبدأ سريان حظر التجول مساء الاثنين الساعة 7 مساءً (بالتوقيت المحلي) وسيستمر حتى الساعة 5 صباحًا.



بشكل عام، سجلت إسرائيل ما يقرب من 130 ألف حالة إصابة بالفيروس، مع أكثر من 26 ألف حالة لا تزال نشطة، وقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن حوالي 3000 حالة مؤكدة جديدة كل يوم.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.







وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.